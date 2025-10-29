Ettevõtete kataloog
Medallia
Mediaanne Tehnilise Programmi Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Medallia on A$351K year kohta. Vaata ettevõtte Medallia kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Kokku aastas
A$351K
Tase
L6
Põhipalk
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Boonus
A$30.8K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Medallia in United States on aastase kogutasuga A$439,185. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Medallia Tehnilise Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on A$343,643.

