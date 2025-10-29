Ettevõtete kataloog
Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Medallia on $140K year kohta. Vaata ettevõtte Medallia kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Medallia
Solution Architect
hidden
Kokku aastas
$140K
Tase
hidden
Põhipalk
$140K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Medallia in United States on aastase kogutasuga $275,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Medallia Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $157,000.

