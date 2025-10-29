Ettevõtete kataloog
Medallia Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja kogutasu in Spain ettevõttes Medallia on €83.1K year kohta taseme Staff Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Spain kogusumma on €83.2K. Vaata ettevõtte Medallia kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
(Algajate Tase)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Viimaste Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed Medallia?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Medallia in Spain on aastase kogutasuga €99,860. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Medallia Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Spain on €83,165.

