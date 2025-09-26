Ettevõtete kataloog
Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes McLaren Group on £72.1K year kohta. Vaata ettevõtte McLaren Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025

Mediaan pakk
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£72.1K
Tase
2
Põhipalk
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£4.8K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed McLaren Group?

£122K

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes McLaren Group in United Kingdom on aastase kogutasuga £75,807. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte McLaren Group Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £72,099.

