Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes McKinsey on $277K year kohta. Vaata ettevõtte McKinsey kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Mediaan pakk
company icon
McKinsey
Solution Architect
hidden
Kokku aastas
$277K
Tase
hidden
Põhipalk
$237K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$40K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed McKinsey?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes McKinsey in United States on aastase kogutasuga $293,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte McKinsey Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $255,000.

