Toote Juht tasu in United States ettevõttes McKinsey ulatub $205K year kohta taseme Product Manager puhul kuni $238K year kohta taseme Principal puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $217K. Vaata ettevõtte McKinsey kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
