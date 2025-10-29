Ettevõtete kataloog
McKinsey
McKinsey Andmeteadlane Palgad

Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes McKinsey ulatub $152K year kohta taseme Data Scientist puhul kuni $248K year kohta taseme Principal puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $170K. Vaata ettevõtte McKinsey kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Millised on karjääritasemed McKinsey?

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes McKinsey in United States on aastase kogutasuga $327,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte McKinsey Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $170,000.

