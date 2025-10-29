Ärianalüütik tasu in United States ettevõttes McKinsey ulatub $124K year kohta taseme Business Analyst puhul kuni $250K year kohta taseme Engagement Manager puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $134K. Vaata ettevõtte McKinsey kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
