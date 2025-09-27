Ettevõtete kataloog
McGraw Hill
Mediaanne UX Uurija tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes McGraw Hill on $100K year kohta. Vaata ettevõtte McGraw Hill kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Mediaan pakk
company icon
McGraw Hill
UX Researcher
Irvine, CA
Kokku aastas
$100K
Tase
L2
Põhipalk
$95K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$5K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed McGraw Hill?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga UX Uurija ametikoha palgapakett ettevõttes McGraw Hill in United States on aastase kogutasuga $121,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte McGraw Hill UX Uurija ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $95,000.

