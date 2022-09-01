Ettevõtete kataloog
McGraw Hill
McGraw Hill Palgad

McGraw Hill palk ulatub $10,816 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $213,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest McGraw Hill. Viimati uuendatud: 9/15/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $138K

Full-Stack tarkvarainsener

Toote Disainer
Median $100K
Tootejuht
Median $120K

UX Uurija
Median $100K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $213K
Andmeteadlane
$184K
Turundus
$180K
Müük
$10.8K
Tehnilise Programmi Juht
$185K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes McGraw Hill on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $213,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte McGraw Hill keskmine aastane kogutasu on $137,500.

