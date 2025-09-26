Ettevõtete kataloog
M.C. Dean
M.C. Dean Projektijuht Palgad

Mediaanne Projektijuht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes M.C. Dean on $130K year kohta. Vaata ettevõtte M.C. Dean kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025

Mediaan pakk
company icon
M.C. Dean
Electrical Systems Manager
Cheyenne, WY
Kokku aastas
$130K
Tase
-
Põhipalk
$125K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$5K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed M.C. Dean?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

M.C. Dean in United StatesProjektijuht职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$152,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
M.C. Dean in United StatesProjektijuht职位的年度总薪酬中位数为$125,000。

Muud ressursid