Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Germany kogusumma ettevõttes MBition on €110K year kohta. Vaata ettevõtte MBition kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
MBition
Software Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Kokku aastas
€110K
Tase
-
Põhipalk
€91.3K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€18.6K
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
16 Aastat
Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes MBition in Germany on aastase kogutasuga €110,505. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte MBition Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €109,934.

