Mediaanne Toote Juht tasupaketi in Germany kogusumma ettevõttes MBition on €93.5K year kohta. Vaata ettevõtte MBition kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
MBition
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Kokku aastas
€93.5K
Tase
L3
Põhipalk
€80.4K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€13.1K
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed MBition?
Viimaste Palgaandmed
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes MBition in Germany on aastase kogutasuga €126,323. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte MBition Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €93,546.

