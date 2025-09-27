Ettevõtete kataloog
Mavenir
Mavenir Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Mavenir on ₹1.87M year kohta.

Mediaan pakk
company icon
Mavenir
Senior Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Kokku aastas
₹1.87M
Tase
L3
Põhipalk
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Mavenir?

₹13.95M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

KKK

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Tarkvaraarendaja på Mavenir in India ligger på en årlig total ersättning på ₹2,413,850.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mavenir för Tarkvaraarendaja rollen in India är ₹1,866,043.

Muud ressursid