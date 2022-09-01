Mantle Palgad

Mantle palk ulatub $150,750 kogutasus aastas Kontrollisüsteemide Insener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $245,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Mantle . Viimati uuendatud: 9/15/2025