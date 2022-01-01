Ettevõtete kataloog
ManTech
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

ManTech Palgad

ManTech palk ulatub $61,690 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $216,240 Programmijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ManTech. Viimati uuendatud: 9/15/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $120K

Full-Stack tarkvarainsener

Ärianalüütik
Median $125K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Lahenduste Arhitekt
Median $143K
Andmeteadlane
Median $148K
Tehnilise Programmi Juht
Median $144K
Infotehnoloog (IT)
$181K
Toote Disainer
$79.6K
Programmijuht
$216K
Projektijuht
$196K
Värbaja
$61.7K
Tarkvaraarenduse Juht
$145K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ManTech on Programmijuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $216,240. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ManTech keskmine aastane kogutasu on $143,400.

Esiletõstetud töökohad

    ManTech jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • HPE
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Gartner
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid