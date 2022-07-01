Ettevõtete kataloog
Manta
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Manta Palgad

Manta palk ulatub $135,926 kogutasus aastas Tehnilise Konto Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $179,100 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Manta. Viimati uuendatud: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Lahenduste Arhitekt
$179K
Tehnilise Konto Juht
$136K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Manta on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $179,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Manta keskmine aastane kogutasu on $157,513.

Esiletõstetud töökohad

    Manta jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Coinbase
  • Snap
  • Lyft
  • PayPal
  • Microsoft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/manta/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.