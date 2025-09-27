Ettevõtete kataloog
Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in Canada ettevõttes Mailchimp ulatub CA$171K kuni CA$249K year kohta. Vaata ettevõtte Mailchimp kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Keskmine Kogutasu

CA$197K - CA$224K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Mailchimp ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Mailchimp in Canada on aastase kogutasuga CA$249,443. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mailchimp Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$171,228.

