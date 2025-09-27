Ettevõtete kataloog
Keskmine Müük kogutasu in United States ettevõttes Mailchimp ulatub $49.8K kuni $69.6K year kohta. Vaata ettevõtte Mailchimp kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Keskmine Kogutasu

$54K - $65.4K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$49.8K$54K$65.4K$69.6K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Mailchimp ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes Mailchimp in United States on aastase kogutasuga $69,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mailchimp Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $49,800.

Muud ressursid