Magna International Tarkvaraarendaja Palgad kohas Romania

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Romania kogusumma ettevõttes Magna International on RON 285K year kohta. Vaata ettevõtte Magna International kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Kokku aastas
RON 285K
Tase
L3
Põhipalk
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Boonus
RON 37.4K
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Magna International?

RON 715K

Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Magna International in Romania on aastase kogutasuga RON 327,754. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Magna International Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Romania on RON 273,872.

