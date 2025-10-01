Ettevõtete kataloog
Magna International
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Ann Arbor, MI Area

Magna International Tarkvaraarendaja Palgad kohas Ann Arbor, MI Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Ann Arbor, MI Area kogusumma ettevõttes Magna International on $135K year kohta. Vaata ettevõtte Magna International kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Magna International
Software Engineer
Southfield, MI
Kokku aastas
$135K
Tase
L3
Põhipalk
$135K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
16 Aastat
Millised on karjääritasemed Magna International?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Magna International in Ann Arbor, MI Area on aastase kogutasuga $159,920. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Magna International Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ann Arbor, MI Area on $130,000.

Esiletõstetud töökohad

    Magna International jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Intuit
  • Uber
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid