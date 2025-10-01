Ettevõtete kataloog
Magic Leap
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • San Francisco Bay Area

Magic Leap Tarkvaraarendaja Palgad kohas San Francisco Bay Area

Tarkvaraarendaja tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Magic Leap ulatub $160K year kohta taseme Associate Software Engineer puhul kuni $330K year kohta taseme Principal Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $181K. Vaata ettevõtte Magic Leap kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Entry Software Engineer
(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Magic Leap ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Magic Leap in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $330,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Magic Leap Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $180,000.

