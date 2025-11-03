Ettevõtete kataloog
MacPaw
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

MacPaw Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Ukraine kogusumma ettevõttes MacPaw on UAH 2.37M year kohta. Vaata ettevõtte MacPaw kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Mediaan pakk
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Kokku aastas
UAH 2.37M
Tase
L4
Põhipalk
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Boonus
UAH 0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed MacPaw?
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes MacPaw in Ukraine on aastase kogutasuga UAH 3,373,102. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte MacPaw Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ukraine on UAH 2,366,206.

Muud ressursid