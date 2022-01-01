Ettevõtete kataloog
M1 Finance
M1 Finance Palgad

M1 Finance palk ulatub $50,250 kogutasus aastas Turundusoperatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $175,875 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest M1 Finance. Viimati uuendatud: 10/9/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $165K
Klienditeenindus
$62.7K
Turundus
$127K

Turundusoperatsioonid
$50.3K
Toote Disainer
$119K
Tootejuht
$169K
Tarkvaraarenduse Juht
$176K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

M1 Finance ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes M1 Finance on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $175,875. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte M1 Finance keskmine aastane kogutasu on $126,630.

