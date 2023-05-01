Ettevõtete kataloog
Lynk
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Lynk Palgad

Lynk palk ulatub $14,666 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $170,850 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Lynk. Viimati uuendatud: 10/9/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Mehaanikinsener
$152K
Tootejuht
$23.4K
Müük
$14.7K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Tarkvaraarendaja
$171K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

El rol amb millor retribució reportat a Lynk és Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $170,850. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lynk és $87,599.

Esiletõstetud töökohad

    Lynk jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Uber
  • Flipkart
  • Spotify
  • Databricks
  • Lyft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid