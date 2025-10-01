Tarkvaraarendaja tasu in Wroclaw Metropolitan Area ettevõttes Luxoft ulatub PLN 144K year kohta taseme L2 puhul kuni PLN 265K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Wroclaw Metropolitan Area kogusumma on PLN 168K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
