Tarkvaraarendaja tasu in Warsaw Metropolitan Area ettevõttes Luxoft ulatub PLN 125K year kohta taseme L2 puhul kuni PLN 329K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Warsaw Metropolitan Area kogusumma on PLN 236K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
