Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Luxoft ulatub $92.5K year kohta taseme L1 puhul kuni $107K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $120K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi