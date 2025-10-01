Tarkvaraarendaja tasu in Ukraine ettevõttes Luxoft ulatub UAH 1.42M year kohta taseme L2 puhul kuni UAH 3.18M year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Ukraine kogusumma on UAH 1.78M. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
