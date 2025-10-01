Tarkvaraarendaja tasu in Sofia City Province ettevõttes Luxoft ulatub BGN 105K year kohta taseme L3 puhul kuni BGN 114K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Sofia City Province kogusumma on BGN 101K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
