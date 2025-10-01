Tarkvaraarendaja tasu in Mexico ettevõttes Luxoft ulatub MX$30.1K year kohta taseme L1 puhul kuni MX$62K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Mexico kogusumma on MX$53.9K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi