Luxoft
  Palgad
  Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  Krakow Metropolitan Area

Luxoft Tarkvaraarendaja Palgad kohas Krakow Metropolitan Area

Tarkvaraarendaja tasu in Krakow Metropolitan Area ettevõttes Luxoft ulatub PLN 167K year kohta taseme L2 puhul kuni PLN 251K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Krakow Metropolitan Area kogusumma on PLN 222K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
Junior Software Engineer(Algajate Tase)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Luxoft?

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Luxoft in Krakow Metropolitan Area on aastase kogutasuga PLN 300,681. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Luxoft Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Krakow Metropolitan Area on PLN 221,532.

