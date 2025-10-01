Tarkvaraarendaja tasu in Krakow Metropolitan Area ettevõttes Luxoft ulatub PLN 167K year kohta taseme L2 puhul kuni PLN 251K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Krakow Metropolitan Area kogusumma on PLN 222K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
