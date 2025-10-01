Tarkvaraarendaja tasu in Greater Los Angeles Area ettevõttes Luxoft ulatub $121K year kohta taseme L3 puhul kuni $127K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Los Angeles Area kogusumma on $120K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi