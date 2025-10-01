Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Luxoft ulatub ₹1.57M year kohta taseme L2 puhul kuni ₹2.53M year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹2.18M. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
