Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes Luxoft ulatub CA$94.7K year kohta taseme L2 puhul kuni CA$109K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$95.7K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
