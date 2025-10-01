Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes Luxoft ulatub CA$94.7K year kohta taseme L2 puhul kuni CA$109K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$95.7K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
Junior Software Engineer(Algajate Tase)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Regular Software Engineer
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
Senior Software Engineer
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Luxoft in Canada on aastase kogutasuga CA$141,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Luxoft Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$95,660.

