Luxoft
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Bucharest Metropolitan Area

Luxoft Tarkvaraarendaja Palgad kohas Bucharest Metropolitan Area

Tarkvaraarendaja tasu in Bucharest Metropolitan Area ettevõttes Luxoft ulatub RON 93.2K year kohta taseme L1 puhul kuni RON 296K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Bucharest Metropolitan Area kogusumma on RON 141K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
Junior Software Engineer(Algajate Tase)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Luxoft?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Luxoft in Bucharest Metropolitan Area on aastase kogutasuga RON 295,833. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Luxoft Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Bucharest Metropolitan Area on RON 141,485.

