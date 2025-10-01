Toote Disainer kogutasu in Berlin Metropolitan Region ettevõttes Luxoft on €49.9K year kohta taseme L2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Berlin Metropolitan Region kogusumma on €52.4K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi