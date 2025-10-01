Ettevõtete kataloog
Luxoft
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Toote Disainer

  • Kõik Toote Disainer Palgad

  • Berlin Metropolitan Region

Luxoft Toote Disainer Palgad kohas Berlin Metropolitan Region

Toote Disainer kogutasu in Berlin Metropolitan Region ettevõttes Luxoft on €49.9K year kohta taseme L2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Berlin Metropolitan Region kogusumma on €52.4K. Vaata ettevõtte Luxoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

€142K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt €26.7K+ (mõnikord €267K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta
Millised on karjääritasemed Luxoft?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Toote Disainer pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

UX disainer

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Luxoft in Berlin Metropolitan Region on aastase kogutasuga €55,732. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Luxoft Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Berlin Metropolitan Region on €48,729.

Esiletõstetud töökohad

    Luxoft jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid