Ettevõtete kataloog
Lutron Electronics
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Philadelphia Area

Lutron Electronics Tarkvaraarendaja Palgad kohas Philadelphia Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Philadelphia Area kogusumma ettevõttes Lutron Electronics on $108K year kohta. Vaata ettevõtte Lutron Electronics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Lutron Electronics
Software Engineer
Philadelphia, PA
Kokku aastas
$108K
Tase
L2
Põhipalk
$103K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$5K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Lutron Electronics?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Lutron Electronics in Philadelphia Area on aastase kogutasuga $119,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lutron Electronics Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Philadelphia Area on $97,000.

Esiletõstetud töökohad

    Lutron Electronics jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • SkySpecs
  • Cox Enterprises
  • Crestron
  • Molex
  • General Dynamics Mission Systems
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid