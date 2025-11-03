Ettevõtete kataloog
Lunatech
Lunatech Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Netherlands kogusumma ettevõttes Lunatech on €54.7K year kohta. Vaata ettevõtte Lunatech kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Lunatech
Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Kokku aastas
€54.7K
Tase
Medio
Põhipalk
€54.7K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Lunatech?
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Lunatech in Netherlands on aastase kogutasuga €72,370. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lunatech Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Netherlands on €54,126.

