Lunar Energy
Lunar Energy Riistvara Insener Palgad

Mediaanne Riistvara Insener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Lunar Energy on $173K year kohta. Vaata ettevõtte Lunar Energy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Mediaan pakk
Hardware Engineer
Mountain View, CA
Kokku aastas
$173K
Tase
-
Põhipalk
$170K
Stock (/yr)
$2.5K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Lunar Energy?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Riistvara Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Lunar Energy in United States on aastase kogutasuga $204,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lunar Energy Riistvara Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $172,500.

