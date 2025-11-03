Ettevõtete kataloog
Luminar Technologies
Luminar Technologies Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Luminar Technologies on $180K year kohta. Vaata ettevõtte Luminar Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Luminar Technologies
Systems Engineer
Orlando, FL
Kokku aastas
$180K
Tase
L3
Põhipalk
$130K
Stock (/yr)
$50K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Luminar Technologies?
Viimased Palgaandmed
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Luminar Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Luminar Technologies in United States on aastase kogutasuga $331,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Luminar Technologies Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $200,000.

