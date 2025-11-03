Ettevõtete kataloog
Luminar Technologies
Luminar Technologies Mehaanika Insener Palgad

Keskmine Mehaanika Insener kogutasu in United States ettevõttes Luminar Technologies ulatub $115K kuni $163K year kohta. Vaata ettevõtte Luminar Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Kogutasu

$131K - $155K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$115K$131K$155K$163K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Luminar Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Mehaanika Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Luminar Technologies in United States on aastase kogutasuga $163,300. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Luminar Technologies Mehaanika Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $115,020.

