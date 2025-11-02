Ettevõtete kataloog
Lumentum
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

Lumentum Andmeteadlane Palgad

Vaata ettevõtte Lumentum kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 1 veel Andmeteadlane andmete sisestust ettevõttes Lumentum avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Lumentum ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Lumentum in Taiwan on aastase kogutasuga NT$2,468,022. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lumentum Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Taiwan on NT$1,694,151.

Esiletõstetud töökohad

    Lumentum jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid