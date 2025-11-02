Ettevõtete kataloog
Lumentum
Lumentum Andmeanalüütik Palgad

Keskmine Andmeanalüütik kogutasu in Canada ettevõttes Lumentum ulatub CA$66.4K kuni CA$94.2K year kohta. Vaata ettevõtte Lumentum kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Lumentum ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Lumentum in Canada on aastase kogutasuga CA$94,208. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lumentum Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$66,355.

