  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Lumafield Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Lumafield on $150K year kohta. Vaata ettevõtte Lumafield kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Lumafield
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Kokku aastas
$150K
Tase
L3
Põhipalk
$150K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Lumafield?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Lumafield in United States on aastase kogutasuga $212,375. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lumafield Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $154,000.

