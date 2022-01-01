Ettevõtete kataloog
lululemon
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

lululemon Palgad

lululemon palk ulatub $39,800 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $341,700 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest lululemon. Viimati uuendatud: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Andmeinsener

Toote Juht
Median $108K
Projekti Juht
Median $86.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Andmeanalüütik
Median $80.2K
Andmeteadlane
Median $82.2K
Lahenduste Arhitekt
Median $144K
Ärianalüütik
$89.6K
Andmeteaduse Juht
$180K
Finantsanalüütik
$72K
Infotehnoloog (IT)
$80.3K
Turundus
$130K
Turundusoperatsioonid
$60.5K
Toote Disainer
$101K
Programmi Juht
$181K
Värbaja
$66.5K
Müük
$39.8K
Tarkvaraarenduse Juht
$342K
Tehnilise Programmi Juht
$151K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes lululemon on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $341,700. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte lululemon keskmine aastane kogutasu on $97,234.

Esiletõstetud töökohad

    lululemon jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Nordstrom
  • Macy's
  • Rent the Runway
  • Warby Parker
  • Nike
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lululemon/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.