luizalabs
  • Greater Sao Paulo

luizalabs Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Sao Paulo

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Sao Paulo kogusumma ettevõttes luizalabs on R$151K year kohta. Vaata ettevõtte luizalabs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Kokku aastas
R$151K
Tase
Senior iOS Engineer
Põhipalk
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Boonus
R$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed luizalabs?

R$880K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at luizalabs in Greater Sao Paulo sits at a yearly total compensation of R$229,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at luizalabs for the Tarkvaraarendaja role in Greater Sao Paulo is R$151,148.

