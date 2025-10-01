Tarkvaraarendaja tasu in Raleigh-Durham Area ettevõttes Lucid ulatub $99.9K year kohta taseme Software Engineer 1 puhul kuni $126K year kohta taseme Software Engineer 2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Raleigh-Durham Area kogusumma on $99.9K. Vaata ettevõtte Lucid kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Lucid ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
