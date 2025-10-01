Ettevõtete kataloog
Lucid
Lucid Tarkvaraarendaja Palgad kohas Raleigh-Durham Area

Tarkvaraarendaja tasu in Raleigh-Durham Area ettevõttes Lucid ulatub $99.9K year kohta taseme Software Engineer 1 puhul kuni $126K year kohta taseme Software Engineer 2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Raleigh-Durham Area kogusumma on $99.9K. Vaata ettevõtte Lucid kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Lucid ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Lucid in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $126,088. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the Tarkvaraarendaja role in Raleigh-Durham Area is $99,895.

Muud ressursid