  • Palgad
  • Toote Disainer

  • Kõik Toote Disainer Palgad

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Toote Disainer Palgad kohas Salt Lake City Greater Area

Mediaanne Toote Disainer tasupaketi in Salt Lake City Greater Area kogusumma ettevõttes Lucid on $137K year kohta. Vaata ettevõtte Lucid kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Kokku aastas
$137K
Tase
II
Põhipalk
$107K
Stock (/yr)
$30K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Lucid?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Lucid ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

UX disainer

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Lucid in Salt Lake City Greater Area on aastase kogutasuga $218,970. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lucid Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Salt Lake City Greater Area on $120,500.

