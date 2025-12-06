Ettevõtete kataloog
Logitech
Logitech Projekti Juht Palgad

Vaata ettevõtte Logitech kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$30.5K - $35.5K
Taiwan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$26.9K$30.5K$35.5K$39.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Logitech ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Logitech in Taiwan on aastase kogutasuga NT$1,195,786. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Logitech Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Taiwan on NT$823,987.

Muud ressursid

